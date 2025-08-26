Müge Anlı Programı Eylül’de Başlayacak

YENİ SEZON HEYECANI

ATV ekranlarının uzun zamandır büyük ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, her sezon olduğu gibi bu yıl da milyonlarca izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla düzenlenen program, çözülmemiş kayıpların ve faili meçhul olayların aydınlatıldığı bir platform olarak biliniyor. Sezon finalinin ardından programın ne zaman geri döneceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni sezona ait gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Geleneksel yayın takvimine bağlı kalınarak, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü programın yeni sezonuna resmi olarak başlayacağı duyuruldu.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE ZAMANLAMASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıplar hakkında bilgiler vermek, adalet arayan ailelerin seslerini yükseltmek ve toplumsal olaylara dikkat çekmek gibi konularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Program, her hafta içi (Pazartesi’den Cuma’ya) izleyicilerle buluşuyor. Her sabah saat 10:00’da başlayıp 13:00’e kadar canlı olarak devam eden program, kayıpların bulunmasına ve sosyal sorumluluk projelerine yer vererek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. “Tatlı Sert”, gerçek yaşam hikâyeleri ile izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar sunuyor.

SEZON FİNALİNDEN SONRAKİ SÜREÇ

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2025 yayın sezonunu 27 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği sezon finaliyle tamamladı. Her sabah milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan bu popüler program, yaz tatiline girip kısa bir süreliğine ara verdi. Sunuculuğunu Müge Anlı’nın üstlendiği program, bir sezon boyunca kayıp vakalarının çözümüne, faili meçhul olayların aydınlatılmasına ve toplumsal sorunların çözümüne önemli katkılar sağladı. Sezon finaliyle beraber hem ekip hem de izleyiciler için kısa bir dinlenme fırsatı oluştu.