Müge Anlı, Yeni Yarışma Sunacak

YENİ YARIŞMA PROGRAMI GELİYOR

Ekranların tanınmış ismi Müge Anlı, yeni bir formatla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programından farklı bir projeye imza atacak olan Anlı, bu sefer bir yarışma programı sunacak. Programla ilgili başvuru süreci de başlamışken, Anlı bu duyuruyu Instagram hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Programın yayın tarihi henüz belirlenmedi fakat yarışmacı olmak isteyenlerin WhatsApp Başvuru Hattı üzerinden başvurmaları gerekiyor.

ALTERNATİF BİR YARIŞMA DENEYİMİ

Müge Anlı’nın sunumuyla ATV ekranlarında yer alacak olan “Güven Bana” isimli program, geleneksel bilgi yarışmalarından oldukça farklı bir konsept sunuyor. Bu program yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda stratejiye ve güven duygusuna da dayanan bir yapıya sahip. Programın ilk sezonunda yarışmacılar 2019 yılında toplam 1 milyon TL’lik büyük ödül için mücadele etmişti. Bu yılki büyük ödül ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

YARIŞMANIN HEYECANLI FİNALİ

Yarışmanın başlangıç aşamasında iki yarışmacı, birlikte bilgi sorularını yanıtlayarak kasadaki para miktarını artırıyor. Ancak yarışmanın asıl heyecanı final bölümünde yaşanıyor. Yarışmacılar, kazandıkları toplam paranın kime ya da kimlere gideceğine ilişkin kritik bir karar vermek zorunda kalıyor. Finalde her iki yarışmacı da ayrı ayrı bir karar almak durumunda. Butona basan yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına kazanabiliyor. Eğer iki yarışmacı da butona basmazsa, kazanç ortak olarak paylaşılıyor. Fakat eğer ikisi de aynı anda butona basarsa, ne yazık ki para kazanma şansı kayboluyor.