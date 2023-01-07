Müge Anlı’ya katılmıştı! Sinan Sardoğan gözaltında

Ekranların sevilen isimlerinden Müge Anlı’nın programına katılan Sinan Sardoğan’ın gözaltına alındığını söyledi.

Müge Anlı programına konu olan, sosyal medyada “Sapık Sinan” olarak tanınan Sinan Sardoğan’ın gözaltına alındığına yönelik görüntüler ve haberler doğru çıktı. Arife Gökçe’nin Tokat’ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan’ın 2018’de Avcılar’daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Ünlü sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in geçtiğimiz haftaki bölümlerine “Sapık Sinan” olayı damga vurdu. Tokat’ta yaşayan Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe’nin bulunması için Müge Anlı ve ekibinin kapısını çaldı. 12 torun sahibi, 64 yaşındaki talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise taciz mesajı atıp ardından evinin etrafında dolaşmaya başlayan Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine bile müstehcen mesajlar attığı öğrenilen Sinan’ın telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürülüyor.

Hakkındaki korkunç iddialar karşısında “hayır” demekle yetinen ve ses kayıtlarına rağmen kendi sözlerini de reddeden Sardoğan, Müge Anlı ve Avukat Rahmi Özkan’ı çileden çıkardı. Türkiye’nin konuştuğu olay ardından birçok kişi hakkında 23 adli işlem bulunduğu ortaya çıkan Sinan Sardoğan’ın tutuklanması için yetkililere seslendi.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Olayın yankıları sürerken sosyal medyadan gözaltı videosu geldi. Birçok kadına cinsel içerikler mesajlar attığı iddia edilen Sinan Sardoğan’ın gözaltına alındığı görüntüler kısa sürede birçok hesap üzerinden paylaşıldı.

SİNAN SARDOĞAN’IN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe’nin Tokat’ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan’ın, eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018’de Avcılar’daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde tedirginliği yüzüne yansıyan Sardoğan, pişman olduğunu söyledi.