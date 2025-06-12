Muğla 112 Acil Toplantı Yapıldı

MUĞLA ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, grup sorumluları ve idari personelin katılımıyla Mayıs ayı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, çağrı merkezi faaliyetlerine dair istatistiksel veriler ve hizmet süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Mayıs ayı süresince alınan çağrılar, gerçekleştirilen olaylara dair analizler ve hizmet performanslarına yönelik değerlendirmeler yer aldı. Özellikle, ay boyunca meydana gelen depremler ve Kurban Bayramı sürecindeki çağrı yoğunluğu üzerinde duruldu.

ÇAĞRI YÖNETİMİ VE HİZMET PERFORMANSI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İlgili kurumlara yönlendirilen çağrı sayıları, çağrı türlerine göre yapılan analizler ve hizmet kalitesine yönelik performans verileri, toplantının önemli konularından birini oluşturdu. Ayrıca, çağrı yönetim süreçlerinde tespit edilen gelişim alanları üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, turizm sezonunun başlaması ile beklenen çağrı artışı oldu. Artan nüfus hareketliliği, trafik yoğunluğu ve hizmet çeşitliliği dikkate alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve etkin yönlendirme senaryoları üzerine istişareler gerçekleştirildi.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 7/24 GÖREV BAŞINDAYIZ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi adına 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, çağrıların en doğru şekilde analiz edilip, ilgili kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde yönlendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.