Muğla 112 Çağrı Merkezi Bayram Tedbirleri Toplantısı

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Ramazan Bayramı döneminde alınacak önlemler ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü başkanlık etti ve çeşitli ilgili kurumların temsilcileri de katıldı. Bayram süresince vatandaşların acil durum hizmetlerine kesintisiz erişimi için gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

KURUMSAL KOORDİNASYONUN GÜÇLENMESİ

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına önemli kararlar alındı. Yetkililer, bayram döneminde yaşanabilecek yoğunluklara karşı acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini vurguladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin bayram boyunca 7/24 kesintisiz hizmet vereceği ve gelen çağrılara en hızlı şekilde müdahale edileceği belirtildi.

Toplantının verimli geçtiği vurgulanarak, alınan tedbirlerin vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağına dikkat çekildi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, bayram sürecinde vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin tam kapasiteyle görevinin başında olacağını ifade etti ve tüm vatandaşlara sağlıklı, huzurlu bir bayram diledi.