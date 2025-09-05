Muğla Açıklarında 35 Göçmen Kurtarıldı

Haberler

MUĞLA’DA GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Marmaris ilçesinin açıklarında aralarında çocukların bulunduğu 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Bu bilgi üzerine bölgeye hemen Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler tarafından yapılan kurtarma işleminde, lastik bottaki 20’si çocuk toplam 35 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarılmasının ardından, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

