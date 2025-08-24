Muğla-Antalya Karayolu’nda Kaza Oldu

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Muğla-Antalya Karayolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi ağır, iki kişi yaralandı. Kaza, günün saat 17.30 sularında Devrant mevkiinde gerçekleşti. Edinilen verilere göre, 48 AYE 860 plakalı motosiklet ile 34 MCU 215 ve 35 ACR 827 plakalı iki kamyonetin karıştığı bir zincirleme kaza söz konusu oldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile birlikte sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hızla olay bölgesine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZANIN SONUCU VE SORUŞTURMA

Bu kazada motosiklet üzerindeki yolcu ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Soruşturma devam ediyor.