Muğla Bisiklet Takımı, Bulgaristan Turu’na Hazırlanıyor

MUĞLA KARYA BİSİKLET TAKIMI ULUSLARARASI YARIŞA HAZIRLANIYOR

Geçen sezon Türkiye 3.’sü olarak başarılı bir grafik çizen Muğla Karya Bisiklet Takımı, yeni bir uluslararası deneyime adım atıyor. Takım, 30 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleşecek 72. Bulgaristan Turu yarışında mücadele edecek. Dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok profesyonel bisikletçinin katılım göstereceği bu prestijli etkinlikte, Muğla ekibi Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulacak.

HEDEFLER BELLİ

Takım, uluslararası arenada kendini en iyi şekilde tanıtarak tecrübelerini artırmayı amaçlıyor. Karya Bisiklet Takımı’nın sporcuları, sezon boyunca elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, Tour of Bulgaria’da da güçlü bir performans sergilemek amacıyla yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Zorlu etaplarda pedal çevirecek olan sporcular, Muğla’nın ve Türkiye’nin adını tekrar duyurmak için önemli dereceler elde etmeyi hedefliyor.