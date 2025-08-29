Haberler

Muğla Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir can salında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

KURTARILMA VE İŞLEMLER

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Yabancı uyruklular, kurtarma işleminin ardından gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

