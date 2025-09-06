Haberler

Muğla, Bodrum’da Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor

BODRUM’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, Güvercinlik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan trafodan çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR

Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde çalışmaları devam ediyor.

YANGININ YAYILMASI ÖNLENDİ

Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde yangının daha da yayılmasının önlendiği bildiriliyor. Yangına karşı mücadele eden ekiplerin çalışmaları dikkatle izleniyor.

ÖNEMLİ

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

