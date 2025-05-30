Muğla Bodrum’da Süper Yat İndirildi

BODRUM’DA YENİ BİR SÜPER YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üretilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat “Legasea”, düzenlenen bir törenle denize indirilmiş durumda. İçmelerdeki tersanede üretilen bu yat, 50 metre uzunluğu ve 9 metre genişliği ile dikkat çekiyor. Yatın yapım süreci tam olarak 3 yıl sürmüş ve 4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ile 10 personel için 5 kabin barındırıyor. Tersanede yapılan denize indirme töreni, önemli bir olay olarak kaydediliyor.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Törende söz alan Kaymakam Mustafa Çit, yatın Bodrum’daki tesislerden çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ediyor. Firmanın Üst Yöneticisi Onur Tekin, teknenin tasarım sürecini 3 yılda tamamladıklarını ve yatın değerinin 1,2 milyar lira olduğunu aktarıyor. Tersanenin ortağı Tufan Güleş de, burada 380 kişinin çalıştığına dikkat çekerek, daha iyi projelere imza atma çabası içinde olduklarını belirtiyor.

SÜPER YAT SAHİBİ TÜRKİYE’Yİ SEVİYOR

Tekne sahibi Tzahi Nachmias, Türkiye’yi sevdiğini ve 10 yıldır teknelere sahip olduğunu aktarıyor. Bodrum, Marmaris ve Göcek ile personel çalıştığını dile getiriyor. “Dünyanın neresinde seyir yaparsam yapayım sadece Türkiye’yi seviyorum” diyor. İtalya’da daha önce yaptırdığı lüks yatlara bindiğini sözlerine ekleyen Nachmias, “En son 50 metrelik teknemi satıp buradan 50 metrelik tekne aldım. Bu, tamamen özel kullanımım için olacak” açıklamasında bulunuyor.

Törene katılanlar arasında Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri ve sektör yetkilileri de yer alıyor. Tüm davetlilerin katıldığı etkinlik, süper yatın siren sesleri eşliğinde denize indirilmesiyle sona eriyor.