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(Muğla) – Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Depremde Hayatını Kaybeden Afranur Günlü’nün Ailesine Başsağlığı Diledi

BAKAN KURUM’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün yakınlarına başsağlığı diledi.

DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Depremde Fethiye’de, panik atak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun” şeklinde belirtti.

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