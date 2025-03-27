Muğla’da 14 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

ARANAN ZANLI YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda T.Ç. isimli şahsı ele geçirdi. T.Ç.’nin, işyerinden silahlı yağma ile birlikte, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa aykırı hareket etme, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, basit yaralama, taksirle ölüme neden olma ve kadına karşı tehdit gibi 14 ayrı suçtan hapis cezası aldığı öğrenildi. Toplamda 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan T.Ç., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

33 yaşındaki T.Ç., Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Ardından adli makamlar önüne çıkarılan T.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın suçlularla mücadelede kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi oldu.