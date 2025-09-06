Muğla’da 17 Göçmen Kurtarıldı

GÖÇMEN KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, motor arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı ve yardım çağrısında bulunuldu. Bu durum üzerine bölgeye hemen Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları operasyonda lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.