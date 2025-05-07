Muğla’da 19 Mayıs için Toplantı Yapıldı

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına yönelik koordinasyon toplantısı Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ın başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen bu toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri buluştu.

HAZIRLIKLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda 19 Mayıs’ta yapılacak resmi törenler ve etkinliklerle ilgili hazırlıklar detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Kurumlar arası görev dağılımı ve iş birliği ilkeleri belirlendi. Güvenlik, ulaşım, sağlık, protokol düzeni ve gençlik etkinliklerinin organizasyonu gibi konularda kapsamlı planlamalar yapıldı.

COŞKULU KUTLAMA HEDEFİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın Muğla’da halkın yoğun katılımı ile coşkuyla kutlanması için gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlanması kararlaştırıldı.