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Muğla’da 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

DATÇA’DA DÜZENSİZ GÖÇMENLER KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesi sahilinde, 21 düzensiz göçmenin kurtarılması ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde verilen bilgilere göre, ilçe açıklarında lastik botla bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı alındı. Bu doğrultuda, bölgeye anında sahil güvenlik botu gönderildi.

KURTARILAN GÖÇMENLERİN DURUMU

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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