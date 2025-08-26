Haberler

Muğla’da 3 Kurt Görüntülendi

KURTLARIN SU KAYNAĞINA GELİŞİ

Muğla’da bir ormanda yerleştirilen fotokapana, su kaynağına gelen 3 kurt yansıdı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kurtların bu kentte nadir görülen hayvanlardan olduğunu belirtti. Fotokapanın kaydettiği görüntülerde, kurtların su birikintisine girdiği anlar kaydedildi.

KURTLARIN EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ

Yasin İlemin, kurtların doğal ve sabit bir su kaynağında, yorucu bir gecenin ardından su içip serinlediğini ifade etti. İlemin, “Bu sabit kaynağa, yaban domuzları ise çok nadir gelebiliyor. Çünkü onların en önemli avcısı olan kurtlar bu bölgede. Muğla genelinde yaban domuzlarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de ekosistemde kurtların azalmış olması. Kurtlar ekosistemin en önemli indikatörü ve şekillendiricisi canlılar. Onlar düşmanımız değil, dostlarımız.” dedi.

Kırsaldaki çiftçilere yönelik önerilerde bulunan İlemin, “Sadık dostlar yani köpek beslemek. Böylece kurtlar sürülere yaklaşamaz ve asıl besinleri olan yaban domuzlarının peşine düşer.” şeklinde konuştu. Kurtların ekosistem üzerindeki etkileri, doğal dengenin korunmasında önemli bir yer tutuyor.

