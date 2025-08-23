Haberler

Muğla’da 30 Milyon TL Dolandırıcılık Soruşturması

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA SÜRECİ

Muğla’da, çeşitli ilçelerden gelen çok sayıda mağdur şikayeti üzerine başlatılan 30 milyon TL’lik motosiklet dolandırıcılığı soruşturmasında, toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

MAHKEME KARARI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin isimleri ise M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. olarak belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, mevcut delil durumu, MASAK raporu, şüpheli ve mağdur beyanları gibi unsurları dikkate alarak, B.M., L.M., M.E., E.Ş., B.D. ve M.A. isimli şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler R.D., T.Ö., S.E. ve E.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.