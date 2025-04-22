Muğla’da 42 Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Nisan tarihleri arasında Muğla il genelinde uyuşturucu tacirlerine karşı yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Bu süreçte, toplamda 42 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sırasında, çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 87,3 gram metamfetamin, 85 gram esrar, 34 gram skunk, 7,3 gram kokain, 325 adet sentetik ecza, 12 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 54 kök kenevir, bir tabanca, bir av tüfeği, fişekler ile hassas terazi yer alıyor. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 62 bin 950 TL, bin dolar ve 10 Euro para da operasyonda ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 16 kişiye işlem yapılırken, 35 kişiye uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlem uygulandı. Üç şahsa ise uyuşturucu murakabesi ile ilgili kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçlaması ile 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 39 kişi serbest bırakıldı.