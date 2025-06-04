Muğla’da 5.8 büyüklüğünde deprem!

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu deprem, yalnızca Muğla bölgesinde değil; İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

AFRIKA LEVHASININ HAREKETİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e verdiği demeçte bölge için önemli uyarılarda bulundu: “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekilleniyor. Bölgede Afrika ile Anadolu levhalarının birbirine yaklaşımı ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhası altına dalması sonucunda Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı denilen dalma-batma zonları oluşuyor. Helenik-Kıbrıs Yayı, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğuya doğru Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne uzanıyor. Bu bölge, sık aralıklarla büyük ve orta şiddette depremler üretiyor. Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket ediyor ve Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu hareket sonucunda yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecek.”

EGE BÖLGESİ DEPREM GEÇMİŞİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege’nin deprem geçmişini ise şöyle anlattı: “Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarında gerçekleşmiştir. 24 Nisan’daki depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’daki ise 7.1 olarak kaydedilmiştir. Bu bölge, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer şekilde 68 yıl önce birbirini 7 saat arayla izleyen iki büyük depremle sarsılmıştı. Bu depremler nedeniyle Marmaris’te ciddi hasar meydana gelmiştir. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ve kıyılarını etkileyen On İki Ada ve Girit Adası çevresinde pek çok deprem olmuştur. Tarihsel dönemdeki önemli depremler ise MÖ 226 ve MS 1481 yılına aittir.”

MUĞLA’DAKİ DEPREM TEHLİKESİ

Muğla’nın etrafı birçok fayla çevrili olduğu için burada büyük bir depremin olması şaşırtıcı değil. Doç. Dr. Özmen, Muğla’nın deprem geleceğine ilişkin şunları belirtti: “Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeline sahip Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı ve Esen Fayı gibi aktif faylar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, hem Ege Denizi içinde hem de Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip faylar da mevcut. Muğla ili, 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarında hazırlanan resmi deprem bölgeleri ve deprem tehlike haritalarında her zaman yüksek deprem tehlikesi olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, bugün meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, deprem bilimcileri için sürpriz olmamıştır. Aksine, bu bölgede bu büyüklükte hatta 7’yi geçebilecek büyüklükte depremlerin olabileceği birçok bilimsel çalışmayla ortaya konmuştur.”