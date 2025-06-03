Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem! 69 Kişi Etkilendi

DEPREMİN YAŞANDIĞI BÖLGE VE BÜYÜKLÜĞÜ

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.17’de gerçekleşen depremin derinliği 67.91 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında olduğunu ve 76 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadı” dedi. Ayrıca, Fethiye’de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini aktardı. Yerlikaya, Muğla ve çevresinde meydana gelen panik nedeniyle 69 vatandaşın yaralandığını, bunlardan 14’ünün tedavisinin yerinde yapıldığını belirtti. “8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam ediyor” şeklinde ekledi. Hayatını kaybeden Afranur’un yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

MUĞLA VALİSİ’NDEN DEĞERLENDİRME

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremle ilgili olarak yaptığı ilk değerlendirmede 69 vatandaşın etkilendiğini söyledi. “Toplamda 55 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip yerinde tedavi edilmiştir” diyen Akbıyık, şu an acil serviste 46 hastanın tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Ayrıca, Fethiye ilçesindeki 14 yaşındaki bir çocuğun müdahaleye rağmen kurtarılamadığını vurguladı.

ÇEVRE BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. “Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı” diyen Bakan, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan, “Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetten korusun” ifadelerini kullandı.

AFAD’DAN SON DURUM AÇIKLAMASI

AFAD, yaptığı açıklamada depremin Muğla ile birlikte Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de hissedildiğini duyurdu. An itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını belirten AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

MUĞLA VALİSİ’NDEN YENİ BİLGİLER

Vali Akbıyık, deprem sonrası bir güncelleme daha yaptı. Panik sırasında bulunduğu yerden atlayan 34 kişinin yaralandığını ve iki binada çatlak oluştuğu ihbarı aldıklarını bildirdi. Marmaris’te bazı direklerin devrildiği de belirtildi.