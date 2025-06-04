Muğla’da 5.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

DEPREM SİGNALELERİ VE TEHDİTLERİ

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı yalnızca Muğla’da değil, İzmir, Aydın ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

AFRİKA LEVHASININ HAREKETİ

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e verdiği röportajda, bölge için kritik uyarılarda bulundu. “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekilleniyor. Bölgede Afrika ile Anadolu levhalarının birbirine yaklaşımı ve Afrika levhasının kuzeydeki Anadolu levhası altına dalması sonucunda Helenik Yayı ve Kıbrıs Yayı şeklinde isimlendirilen dalma-batma zonları meydana gelmiştir. Helenik-Kıbrıs Yayı, Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır.” Özmen, bu bölgenin sık aralıklarla büyük ve orta şiddette depremler ürettiğini ifade etti. “Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket etmekte ve Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu hareket neticesinde yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecektir.”

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ

Doç. Dr. Özmen, Ege’nin kentin deprem geçmişini de paylaştı. “Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarındaki depremlerdir. 24 Nisan’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’dakinin ise 7.1 olarak kayıtlara geçti. Bu bölge 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer şekilde 68 yıl önce birbirini 7 saat arayla izleyen iki büyük depremle sarsılmıştı. Bu depremler nedeniyle Marmaris’te ciddi hasar meydana geldi. Tarihsel ve aletsel dönemde Muğla ili ve kıyılarını etkileyen On İki Ada ve Girit Adası civarında çok sayıda deprem meydana geldi. Tarihsel dönemdeki depremlerin en önemlileri MÖ 226 ve MS 1481 yılında yaşandı.”

MARMARİS’TE GELECEK DEPREMLER

Muğla’nın etrafı birçok fayla çevrili, dolayısıyla büyük bir deprem olabileceği bekleniyor. Doç. Dr. Özmen, Muğla’nın deprem geleceği hakkında şunları ekledi: “Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeli olan Yatağan Fayı, Muğla Fayı, Milas Fayı, Gökova Fay Zonu, Datça Fayı, Selimiye Fayı, Bozburun Fayı, Taşlıca Fayı, Kale Fayı, Esen Fayı gibi aktif faylar bulunuyor. Bunun yanında Ege Denizi’nde ve Aydın, Denizli, Isparta, Burdur gibi illerde büyük deprem üretme potansiyeli olan faylar da mevcut. Muğla ili, resmi olarak 1945, 1947, 1963, 1972, 1996 ve 2019 yıllarında yayınlanan resmi deprem bölgeleri ve deprem tehlike haritalarında her zaman yüksek tehlike gösterilmiştir. Dolayısıyla bu bölgenin deprem tehlikesinin yüksek olduğu, geçmiş yıllarda yayınlanmış bilimsel çalışmalar ve resmi deprem haritaları ile de kanıtlanmıştır. Bugün meydana gelen ve büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem, deprem bilimciler için sürpriz olmamıştır. Aksine bu bölgede bu büyüklükte hatta büyüklüğü 7’yi geçebilecek depremlerin de olabileceği birçok bilimsel çalışma ile ortaya konmuştur.”