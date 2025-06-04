Muğla’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREMİN MEYDANA GELİŞİ

5 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem ortaya çıktı. Bu sarsıntı yalnızca Muğla ile sınırlı kalmayıp; çevre iller olan İzmir, Aydın ve Antalya gibi bölgelerde de hissedildi.

TEKTONİK HAREKETLER VE DEPREM RİSKİ

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Milliyet’e verdiği demeçte bölgede mevcut durumla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Özmen, “Ege bölgesi ve çevresindeki tektonik rejim, Afrika ve Arap tektonik levhalarının Anadolu levhasına doğru hareketi ve Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması sonucunda şekillenmiş veya şekilleniyor” diye belirtti. Ayrıca, “Afrika levhası yılda yaklaşık 2-3 cm kuzeye doğru hareket etmekte ve Anadolu levhasının altına dalmaktadır. Bu hareket neticesinde yaklaşık 65 milyon yıl sonra Akdeniz yok olacak ve iki kıta birleşecektir” dedi.

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Ege’nin deprem geçmişini şu şekilde açıkladı: “Bu bölgede aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem 24 Nisan 1957 ve 25 Nisan 1957 tarihlerinde Fethiye (Muğla) açıklarında yaşanan depremlerdir. 24 Nisan’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.8, 25 Nisan’dakinin ise 7.1 olarak kayıtlara geçti.” Özmen, Muğla ilinin tarihsel olarak depremlerle sarsıldığını ve 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler gibi geçmişte de iki büyük depremin 7 saat arayla meydana geldiğini açıkladı.

MUĞLA’DA DEPREM TEHLİKESİ

Muğla’nın çevresi birçok fay hattıyla çevrilidir ve bu da büyük bir depremin yaşanmasının beklenmesi açısından şaşırtıcı değildir. Doç. Dr. Özmen, Muğla’da potansiyel deprem kaynaklarıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Muğla il sınırları içinde karada deprem üretme potansiyeline sahip aktiffaylar bulunuyor. Yatağan Fayı, Muğla Fayı ve Milas Fayı gibi faylar, yanı sıra Ege Denizi içinde ve çevre illerde büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan faylarla birlikte devreye girebilir.”

Özmen, Muğla ilinin geçmiş yıllarda yayınlanan resmi deprem haritalarında her zaman yüksek deprem tehlikesi gösterildiğini vurguladı. Dolayısıyla, 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin bilim insanları için sürpriz olmayacağını dile getirdi ve bu bölgede bu büyüklükte hatta 7’yi aşan depremlerin olabileceğini birçok bilimsel çalışmanın ortaya koyduğunu belirtti.