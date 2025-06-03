Muğla’da 5,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ VE YARALILAR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz’de bu sabah saat 02.17’de gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgiler paylaştı. “Şu ana kadar Marmaris’te depremin ardından panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var” diyen Vali Akbıyık, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu ve Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıkta, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR VE TAHKİK ATLARI

Vali Akbıyık, depremin hemen ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirtti. “Marmis’te iki binada da çatlak oluştuğu ihbarı aldık. Marmaris’te bazı direkler devrilmiş. Fethiye ilçesinde de bir kişi panik atağı geçirerek hastaneye alındı. Müdahalesi sürüyor” şeklinde ekledi. Ayrıca, tüm ekiplerin Muğla ve ilçelerinde çalışmalarına devam ettiğini de vurguladı.