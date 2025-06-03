Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREMİMİZ Büyüklüğü 5.8

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açığında 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 02.17’de meydana gelen depremin derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kaydettiklerini ve 76 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen bu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şehir genelinde yerleşim alanlarında yıkım olmadığını ifade etti. Fethiye’de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün yaşamını yitirdiğini belirten Yerlikaya, “Panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14’ünün tedavileri mahallinde yapıldı. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edildi. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam ediyor” şeklinde konuştu. Bakan, hayatını kaybeden Afranur’un yakınlarına başsağlığı diledi ve afetlerden korunma dileğinde bulundu.

MUĞLA VALİSİ’NDEN İLK DEĞERLENDİRME

Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, “Şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile, 45 vatandaşımız ayaktan hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmedi” ifadesini kullandı. Akbıyık ayrıca, 1 hastaya yatış yapıldığını, 46 hastanın acil serviste tedavi sürecinin sürdüğünü duyurdu.

EĞİTİM VE İKİ BİNADA ÇATLAKLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiğini belirtti. Şu an için olumsuz bir durum olmadığı bilgisini veren Kurum, ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını kaydetti.

AFAD’ın açıklamasına göre, Muğla ile birlikte Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde de hissedilen bu deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını ayrıntılandırdı. Akbıyık, ikinci bir açıklama yaparak panik halindeyken yüksekten atlayarak yaralanan 34 kişi bulunduğunu, iki binada çatlak oluştuğu yönünde ihbar aldıklarını ve Marmaris’te bazı direklerin devrildiğini aktardı.