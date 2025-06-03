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Muğla’da 5.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM HAKKINDAKİ BİLGİLER

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Aydın ve İzmir gibi çevre illerde de duyuldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de kaydedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Marmaris’in 10.43 kilometre açığında meydana geldi ve 67.91 kilometre derinliğe sahip olarak raporlandı.

OLUMLU DURUM

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı belirtildi. Bu durum, yerel halk arasında bir rahatlama oluşturdu.

ÖNEMLİ

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Afad, Olumsuz Durum Yok, Açıklandı

Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD olumlu haber verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Saha tarama çalışmaları sürüyor.
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İzmir Valisi Depremle İlgili Bilgi Verdi

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz'deki deprem sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu ve tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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