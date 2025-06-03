Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

UZMANLAR DEPREMİ DEĞERLENDİRİYOR

Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Artçıların olması mümkün. Hasarlı binalara girilmemeli” diyerek dikkat çekti. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise bölgede küçük artçıların 4.8 büyüklüğüne kadar olabileceğini belirtti. Bu depremler sürpriz değil, bölgede yaşayanların panik yapmaması gerektiği ifade edildi.

DEPREMİN ETKİ ALANI

Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir gibi illerde de şiddetli şekilde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, panik atak geçiren bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını açıkladı. Bu durum, deprem sonrası yaşanan panik ve endişenin boyutlarını gösteriyor.

DEPRESYON DERİNLİĞİ VE ETKİLERİ

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Tüysüz, depremin 60-70 km derinlikte meydana geldiğini söyledi. “Depremin derinliği nedeniyle geniş bir bölgede hissedilmesi bekleniyor, ama hasarın daha az olması beklenir” diyen Tüysüz, Ege Bölgesi’nin sık sık deprem yaşayan bir bölge olduğunu dile getirdi. Ayrıca, tsunami olasılığının da düşük olduğunu belirtti.

ARTÇILAR VE HASAR RİSKİ

Tüysüz, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından “deprem fırtınası beklemediğini” vurguladı. Artçıların bazen hiç olmayabileceğini, bazen de aylarca sürebileceğini aktararak “Bu hasarlı binalardaki hasarı daha da artırabilir” diye ekledi. Bu nedenle, hasarlı binalara girilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

BÖLGEDEKİ RİSKLER HAKKINDA

Prof. Dr. Şerif Barış, “Bu derinlik ve büyüklükteki depremin o bölgedeki yapılara büyük hasar vermesi beklenmez” dedi. Küçük artçı depremlerin devam ettiğini ve bunun olağan bir durum olduğunu belirten Barış, “4.8’e kadar artçılar olabilir. Bunlar sığ bile olsa yapılara zarar vermez. Bölgede yaşayanların çok tedirgin olmaması gerekir” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu tür depremlerin Ege’de sürpriz olmadığını ve halkın deprem öncesi ve sonrası ne yapmaları gerektiğini düşünmeleri gerektiğini ifade etti.