Muğla’da 5.8 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinin 10.43 kilometre açığında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 02.17’de gerçekleşti ve derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında, 76 kilometre derinlikte oluştuğunu açıkladı.

BACAN YERLİKAYA’DAN BİLGİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre Muğla genelindeki yerleşim alanlarında yıkım yaşanmadığını bildirdi. Fethiye’de panikatak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerlikaya, Muğla ve çevresinde panik dolayısıyla yüksekten atlayarak yaralanan 69 kişinin 14’ünün yerinde tedavi edildiğini belirtip, “8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

VALİ’DEN DEĞERLENDİRME

Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, “Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile, 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 kişi hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir.” şeklinde bilgi verdi. Akbıyık, ayrıca 1 hastanın yatış yaptığını, 46 hastanın acil serviste tedavi sürecinin devam ettiğini ve 8 hastanın taburcu olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depreme dair olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Kurum, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” dedi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremin Muğla ile birlikte Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de hissedildiğini bildirdi. Depremin ardından yapılan açıklamada, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

VALİ’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Vali Akbıyık, ikinci bir açıklama yaparak, panik halinde bulunduğu yerden atlaması sonucu 34 kişinin yaralandığını, iki binada çatlak oluştuğunu ve Marmaris’te bazı direklerin devrildiğini bildirdi.