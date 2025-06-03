Muğla’da 5.8 büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 02.17’de gerçekleşti ve derinliği 67.91 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5.7 büyüklüğünde Bozburun açıklarında olduğunu ve 76 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.

Bakan Yardımcısından Bilgiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla’nın açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim alanlarında yıkım olmadığını” ifade etti. Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Yerlikaya, depremin ardından Muğla ve çevresinde “panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaşımızdan 14’ünün tedavilerinin yerinde yapıldığını” kaydetti.

Vali Akbıyık’tan Açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremle ilgili ilk değerlendirmesinde toplamda 69 kişinin etkilenmiş olduğunu aktardı. 10 vatandaşın ambulans ile, 45 kişinin ise ayaktan hastanelere başvurduğunu belirtti. Vali Akbıyık, “14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmek istemedi, yerinde tedavi görüyorlar. 1 hastaya yatış yapılmış olup 46 hastanın acil serviste tedavileri devam ediyor,” dedi.

Çalışmalar Hızlandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Bakan Kurum, “Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı,” ifadesini kullandı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, “Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun,” dedi.

AFAD’ın Açıklamaları

AFAD, yaptığı açıklamada depremin Muğla ile birlikte çevre illerde de hissedildiği ve şu an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade etti. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, “Marmaris’te bazı direklerin devrildiği ve iki bina ile ilgili çatlak oluştuğu ihbarı alındı,” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, panik anında bulunduğu yerden atlayan 34 kişinin yaralandığı bilgisi de paylaşıldı.