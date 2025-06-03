Muğla’da 5.8 Depremde 34 Kişi Yaralandı

DEPREM DETAYLARI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Marmaris açıklarında saat 02.17’de, yerin 67.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin etkisi, Muğla ve Aydın’ın çeşitli ilçelerinde oldukça şiddetli şekilde hissedildi. Afad verilerine göre, panik nedeniyle birçok kişi yaralanma riski altına girdi.

YARALANMALAR VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sırasında yaşanan panik dolayısıyla Muğla il genelinde 34 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, olay sırasında bir binada çatlaklar oluştuğunu ifade eden Akbıyık, arama kurtarma ekiplerinin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.