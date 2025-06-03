Muğla’da 5.8’lik Deprem Yaşandı! 69 Kişi Etkilendi

MUĞLA’DA 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 10.43 kilometre mesafede 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 02.17’de meydana gelen depremin derinliği 67.91 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu ve Bozburun açıklarında 76 kilometre derinlikte olduğu bilgisini paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN GÜNCELLEME

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim alanlarında yıkım bulunmadığını belirten Yerlikaya, Fethiye’de panik atak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti. Muğla ve çevre ilçelerde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 kişinin tedavi sürecinin devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, “14 vatandaşımız yerinde tedavi edilmiştir. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK’IN DEĞERLENDİRMESİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depreme ilişkin ilk değerlendirmesinde 69 vatandaşın etkilendiğini belirtti. Hastanelere başvuran 55 vatandaş arasında 10’u ambulansla, 45’i ayaktan tedavi için geldi. 14 kişinin yerinde tedavi edilmesi tercih ederken, 1 hastaya yatış yapıldığını ifade eden Akbıyık, 46 hastanın acil serviste tedavi gördüğünü açıkladı. “8 hasta taburcu edildi. Fethiye’de panik atak geçirip hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı” dedi.

ÇEVRE BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden depreme dair olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu. Kurum, “Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” şeklinde ifadeler kullandı.

AFAD’DAN GÜNCEL BİLGİLER

AFAD, yaptığı açıklamada depremin Muğla ile birlikte Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir’de de hissedildiğini bildirdi. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını belirten AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

ÇATLAKLAR VE YARALILAR

Vali Akbıyık, deprem sonrası ikinci bir açıklama yaparak panik halindeyken atlama yapan 34 kişinin yaralandığını ve iki binada çatlak oluştuğu ihbarının alındığını duyurdu. Marmaris’te ayrıca bazı direklerin devrildiğini bildirdi.