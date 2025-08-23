Muğla’da 6 düzensiz göçmen yakalandı

KARADA DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, karada bir çocukla birlikte toplamda 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığından şüphelenilen kişi yakalandı. Seydikemer ilçesinin Karadere mevkiinde, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna dair alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara üzerinde yaptıkları operasyonla 5 düzensiz göçmeni ve bir çocuk ile birlikte 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu yakalamalar, yerel güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Düzensiz göçmenlerin güvenli bir şekilde yerlerine ulaşması için gereken önlemler alınmaya devam ediyor.