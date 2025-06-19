Muğla’da 67 Düzensiz Göçmen Yakalandı

OPERAŞYONUN DETAYLARI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sırasında, aralarında çocukların da bulunduğu 67 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı. 17 Haziran 2025’te saat 00.35 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege hareket merkezine gelen ihbar doğrultusunda, Sahil Güvenlik ve Emniyet güçleri İçmeler Kızılkum Maliye Kampı mevkisinde harekete geçti.

YAKALANAN GÖÇMENLER

Ekipler, göçmenlerin belli aralıklarla bölgeye taşındığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, İran uyruklu A.A.’nın kıyıya yanaştırdığı bir bota göçmenleri yönlendirdiği ve daha sonra bu göçmenlerin açıkta bekleyen “Ocean” isimli yelkenli tekneye bindirildiği belirlendi. Ayrıca yol kenarında gözcülük yapan araçta tespit edilen A.A. ile birlikte sürücü S.K. ve Irak uyruklu K.W.A.G. da yakalandı.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Operasyon sonucunda “Ocean” isimli teknede 35’i Afgan, 18’i İranlı, 12’si Iraklı ve 2’si Kazakistanlı toplam 67 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen bu ortak operasyonda, düzensiz göçmenlerin konakladığı apart çalışanlarının da aralarında bulunduğu S.K., A.A., K.W.A.G., İ.U., M.A.E., M.E., M.K.S. ve M.H.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, işlemlerinin ardından 7’si tutuklandı.