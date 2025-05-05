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Muğla’da 727 Bin 632 Araç Var

MOTORLU ARAÇ SAYISI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Mart ayı itibariyle Muğla’daki motorlu kara araçları sayısını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Muğla’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 727 bin 632 olarak belirlendi.

Muğla’da motorlu araç türleri arasında en fazla olanı motosiklet. Mart 2025 sonu itibariyle kaydedilen istatistiklere göre, Muğla’da 291 bin 264 motosiklet bulunuyor. Diğer motorlu araç sayıları ise şöyle: otomobil 269 bin 023, minibüs 10 bin 688, otobüs 4 bin 173, kamyonet 95 bin 181, kamyon 12 bin 536, özel amaçlı araç 2 bin 429 ve traktör sayısı da 42 bin 434 olarak kaydedildi.

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