Muğla’da Ahır Yangını 14 Hayvanı Telef Etti

AHIRDAKİ YANGINDA KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Güneşli Mahallesi’nde Mehmet M’nin evinin yanında bulunan bir ahırda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak, bu korkunç olay sonucunda, 14 küçükbaş hayvan telef oldu ve ahır kullanılamaz duruma geldi. Yangının detayları ve nedenleri hakkında incelemeler devam ediyor.