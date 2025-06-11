Muğla’da Alkol Kavgası, 2 Ölü

ALCOHOL SOFRASINDAKİ TARTIŞMA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde alkol masasında çıkan bir tartışmanın ardından trajik bir cinayet olayı yaşandı. Bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürüyor, bir kadını ise yaralıyor. Kendisi de yaralanan zanlı, çok geçmeden polis tarafından yakalanıyor. Olay, Terzialiler Mahallesi’nde bugün saat 18.00 sıralarında gerçekleşiyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

İddialara göre, Göksal U., Menderes Aşgın’ın evine giderek birlikte alkol almaya başlıyor. İkili arasında belirsiz bir nedenle bir tartışma çıkıyor ve bu tartışma hızlıca kavgaya dönüşüyor. Göksal U., mutfaktan aldığı bir bıçakla Menderes Aşgın’ı ve aynı evde yaşayan Nesrin Acar’ı yaralıyor. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın’ın oğlu Kıvanç Aşgın, polisi arayıp durumu bildiriyor. Bu durumu duyan Göksal U., Kıvanç Aşgın’ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçıyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Komşuların çağrısıyla olay yerine gelen polis ekipleri, dehşet verici bir manzarayla karşılaşıyor. Ekipler, eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yatmakta olan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın’ın cesetlerini buluyor. Yaralı olan Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Olaydan sonra kaçan Göksal U., kısa bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalanıyor. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma sürüyor.