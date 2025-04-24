Muğla’da Araç Çarpmasıyla Karakulak Öldü

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ KARAKULAK ÖLDÜ

Muğla ilinde, nesli tükenme riski taşıyan karakulak, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, “Her yıl bu alanlarda en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Çözüm olarak, bu güzergahlara ekosistem geçiş alanlarının planlanması önerildi” dedi.

ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Muğla-Antalya kara yolunda yolda hareketsiz duran karakulak, bir kişinin durumu yetkililere bildirmesiyle bulundu. İhbar sonrası bölgeye gelen Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği yetkilileri ile Dr. Yasin İlemin’in incelemesi sonucunda, karakulak 2 yaşında, 9,62 kilogram ağırlığında ve sağlıklı bir erkekti. Dr. İlemin, hayvanın baş ve ön gövdesinde meydana gelen travmalar nedeniyle gece saatlerinde aracın çarpması sonucunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

GEÇİŞ ALANLARI VE EKOSİSTEM DENGESİ

Dr. Yasin İlemin, Muğla ilindeki benzer bölgelerde de geçmiş yıllarda karakulak ve vaşakların araç çarpması yüzünden öldüğünü ifade etti. “Muğla’da benzer risk taşıyan iki bölge daha var. Her yıl bu alanlarda en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Bu noktalar, DKMP ile birlikte yürüttüğümüz Ulusal Karakulak Tür Eylem Planı kapsamında tespit edildi” şeklinde bilgi veren İlemin, bu güzergahlara ekosistem geçiş alanlarının planlanmasını çözüm olarak önerdi. Türkiye’de yalnızca Güneybatı Anadolu’da yaşadığına dikkat çeken Dr. İlemin, karakulakların yırtıcı türlerin ekosistemdeki dengenin korunmasındaki kilit rolünü vurguladı. Karakulaklar ve kurtlar, özellikle yaban domuzu gibi türlerin popülasyonunu kontrol altında tutuyor.