Muğla’da Araç Şarampole Düştü

KAZA DETAYLARI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, akrabalarının düğün yemeğine gitmek amacıyla yola çıkan bir ailenin bulunduğu araç, yaklaşık 30 metrelik bir şarampole sürüklendi. Olay, Yaka Mahallesi Ustalar Mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.K. (29) yönetimindeki 48 M 0806 plakalı araç, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı Girgin (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve 2 yaşındaki Emir Taha Girgin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaşındaki Emir Taha Girgin, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

