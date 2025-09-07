Muğla’da Araç Şarampole Yuvarlandı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK YAKIYOR

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde düğün yemeğine gitmek amacıyla yola çıkan ailenin içinde bulunduğu araç, 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olay, Yaka Mahallesi Ustalar Mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.K. (29) yönetimindeki 48 M 0806 plakalı araç, plakası tespit edilemeyen başka bir aracın sıkıştırması neticesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı ve yaklaşık 30 metrelik şarampole düştü.

KAYBEDİLEN HAYATLAR VE YARALILAR

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı Girgin (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü S.K. ve yanında bulunan S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ile Emir Taha Girgin (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ancak durumları kritik olan 2 yaşındaki Emir Taha Girgin, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.