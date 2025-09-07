Muğla’da araç şarampole yuvarlandı

KAZA HUSUSUNDA BİLGİLER

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, akrabalarının düğün yemeğine gitmek üzere yola çıkan bir ailenin içinde bulunduğu araç, 30 metrelik bir şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı. Olayın detayları şöyle gelişti: S.K. (29) idaresindeki 48 M 0806 plakalı araç, iddiaya göre bilinmeyen bir aracın sıkıştırması sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Songül Karcı G. (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar arasında sürücü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve E.T.G. (2) yer alıyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, ailenin akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıktığı anlaşıldı. Kazanın nedenleri ve detayları araştırılmaya devam ediyor.