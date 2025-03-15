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Muğla’da Aranan Şüpheli Operasyonla Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla’nın Milas ilçesinde aranan bir şahıs, 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan bireylerin yakalanması için yürüttüğü faaliyetleri sürdürüyor.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Elde edilen bilgilere göre, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, Milas ilçesindeki Bafa Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan D.K., gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi ve burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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