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Muğla’da Arızalanan Tekneyi Kıyı Emniyet Kurtardı

TEKNE KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Muğla’nın Fethiye açıklarında meydana gelen makine arızası sonrasında sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Fethiye Göcek Tersane Adası önlerinde yaşanan bu olay, tekneden yapılan yardım çağrısıyla gündeme geldi.

KIYI EMNİYET EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye yönlendirilen KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu, sürüklenen tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek bir özel marinaya yanaştırmayı başardı. Bu başarılı operasyon, deniz güvenliğinin sağlanmasına önemli bir katkı sağladı ve olası daha büyük sorunların önüne geçti.

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