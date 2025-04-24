Muğla’da Balıkçılara Markalama Uygulaması Yapıldı

BALIKÇILARA YÖNELİK MARKALAMA ÇALIŞMASI

Muğla’nın Datça ilçesinde yer alan balıkçılara yönelik önemli bir markalama çalışması gerçekleştiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetim ve yönetim çalışmalarını kapsayan bu etkinlikle birlikte, yasal avcılığın desteklenmesini, tür takibinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesini amaçlıyor.

MARKALAMA İŞLEMİ VE BİLGİLENDİRME

Etkinlik kapsamında, su ürünleri av araçları üzerine markalama işlemleri yapılarak balıkçılar detaylı bir şekilde bilgilendiriliyor. Bu çalışmanın, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılmasına ve denetim süreçlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.