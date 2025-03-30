Muğla’da Bayram Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Muğla’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde meydana gelen korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Seydikemer ilçesindeki Uğurlu Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Başlangıçta yol kenarındaki bir direğe çarpan araç, daha sonra fırından ekmek almak için duran başka bir otomobile çarptı.

KAZADA YAŞANAN KAYIPLAR

Çarpışmanın sonucunda her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kazada hayatını kaybeden kişiler arasında İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) yer aldı. Ayrıca, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Hızla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.