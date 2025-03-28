Muğla’da Bayram Namazı Saat Kaçta?

MUGLA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Muğla’da yaşayanlar, bayram namazının saati hakkında bilgi almak istiyor. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kılınacak 2 rekatlık bayram namazı için, “Muğla bayram namazı saati kaçta?” sorusu sıkça soruluyor. Muğla’da bayram namazı saati 07.25 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor: İlk rekat için niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunduktan sonra, eller kulak hizasına kaldırılarak bir kez daha tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Ardından tekbir alınarak eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çektikten sonra, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim okunur. Cemaat bu esnada imamı dinler. Rüku ve secdenin ardından ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte diğer sureyi okur. Cemaat sessiz bir şekilde imamı dinler. Tekrar iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılır ve tekbir alınır, eller yanlara bırakılır. Son tekbir alındıktan sonra rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardında oturup “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve namaz, önce sağa sonra sola selam verilerek tamamlanır. Müezzin eşliğinde cemaat 3 defa tekbir getirir, ardından imam hutbesini okumaya başlar.