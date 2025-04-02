Muğla’da Bebek Cinayeti İtirafıyla Aydınlandı

ÇÖZÜLEN CİNAYET DOSYASI

Muğla’da, 7 yıl önce çözülemeyen bir cinayet meselesi korkunç bir gerçek ile aydınlandı. Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesi’nde, 10 Temmuz 2018’de çöp konteynerinde poşet içinde ölü bulunan kız bebeğin katilinin annesi Gülcan Deniz (42) olduğu anlaşıldı. Gülcan Deniz, bebeğini acımasızca öldürdüğünü kabul ederken, babası İsmail Deniz’in (43) de olayla ilgili bilgisinin bulunduğu belirlendi. Çift, adalet önüne çıkartılıp tutuklandı.

YEDİ YIL SONRA GELEN ÇÖZÜM

Olay, 2018 yılında vatandaşların çöp konteynerinde bir bebek cesedi bulmasıyla başlamıştı. Sağlık ekipleri, göbek bağı bile kesilmemiş olan bebeğin doğumdan hemen sonra yaşamını yitirdiğini tespit etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, dosyayı 7 yıl sonra tekrar açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemelerde, çöpte bulunan bir çikolata ambalajlı poşet önemli bir iz taşıyordu. Mağazanın 30 günlük kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi Gülcan Deniz olarak belirledi.

ANNEDEN SOĞUKKANLI İTİRAF

Gözaltına alınan Gülcan Deniz, ifadesinde dehşet veren detayları aktardı. Bebeğin kendisine ait olduğunu belirten Deniz, “Kocam bana sürekli eziyet ediyordu, bu çocuğu istemiyordum. Evin salonunda doğurdum, sonra bezle boynuna düğüm attım. Cesedini poşete koyup çöpe attım” dedi. Anlattığı bu soğukkanlı katliam dinleyenleri dehşete düşürdü.

BABANIN SUÇORTAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturmada, baba İsmail Deniz’in cinayet hakkında bilgi sahibi olduğu ve olaya karıştığı düşünüldü. Polis işlemlerinin ardından, çift adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.