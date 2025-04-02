Muğla’da Bebek Cinayetinde Anne Tutuklandı

ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNAN BEBEK

Muğla’da yaşanan olayda, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşet içerisinde ölü bulunan kız bebeğin cinayet zanlısının annesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve suçunu kabul eden Gülcan Deniz (42) ile olaydan haberdar olduğu tespit edilen İsmail Deniz (43), adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, Ortaca ilçesine bağlı Ekşiliyurt Mahallesi’nde 10 Temmuz 2018 tarihinde yaşandı. VATANDAŞLARDAN İHBAR Sonunda vatandaşlar, bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bir bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, doğumdan sonra göbek bağı kesilmeden konteynere bırakılan kız bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLADI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, çöpe atılan çikolata ambalajı bulunan bir mağaza poşetini detaylı inceledi. Marketten alınan temmuz ayına ait 30 günlük görüntüler değerlendirildiğinde, polis kamera kayıtlarında şüpheli olarak Gülcan Deniz’i belirledi.

KORKUNÇ İTİRAF

Gözaltına alınan Gülcan Deniz, verdiği ifadede korkunç gerçeği itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, eşi tarafından sürekli eziyet gördüğünü ve çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini belirtti. Evlerinin salonunda bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını ve ardından cesedi bir poşette çöp konteynerine attığını anlattı.

ÇİFT TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından, cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.