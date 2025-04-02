Muğla’da Bebek Cinayetinde Annesi Tutuklandı

OĞLUDAKİ TRAJEDİYİ AÇIKLAYAN KATİL ANNE

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yedi yıl önce bir çöp konteynerinde poşet içerisinde ölü olarak bulunan kız bebeğin katilinin annesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gülcan Deniz (42), suçunu itiraf etti. Yıllar sonra olayla ilgili bilgisi olduğu ortaya çıkan baba İsmail Deniz (43) ile birlikte adliyeye sevk edilen çift, mahkeme tarafından tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI VE İTİRAF

Olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde Muğla’nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşların bir çöp konteynerinde bulduğu poşet içindeki bebek cesedi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda, bebeğin doğumdan sonra göbek bağının bile kesilmeden çöp konteynerine atıldığını tespit etti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yedi yıl aradan sonra tekrar açarak çalışmalar yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarda, olay yerinde bulunan bir çikolata ambalajının poşeti önemli bir ipucu oluşturdu. Polis ekipleri, poşetin ait olduğu mağazanın Temmuz 2018 tarihine ait 30 günlük güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan analizlerle şüpheli olarak Gülcan Deniz belirlendi. Gözaltına alınan Gülcan Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği paylaştı.

Anne, “Bebeğin kendisine ait olduğunu ve eşinin sürekli eziyet ettiğini, bu nedenle çocuğu doğurmak istemediğini” söyledi. Evin salonunda doğum yaptıktan sonra bebeğin boynuna bez parçası ile düğüm attığını ve bebeği poşete koyarak çöp konteynerine attığını açıkladı. Olaydan haberdar olduğu belirlenen baba İsmail Deniz de gözaltına alındı. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından anne ve babası adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandırılarak cezaevine gönderildi.