Muğla’da Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

MUĞLA’DA TÖREN DÜZENLENDİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle Muğla’da anlamlı bir tören gerçekleşti. Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Yüz Onun” gösterisi ile gerçekleştirildi. Törende, resim ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrencilere Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından plaket verildi.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NE VURGU

Törende konuşma yapan Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak, “Vatanı, milleti ve kutsal değerleri korumak adına savaşarak canını vermiş aziz şehitlerimizin ‘Şehitler Günü’ nü idrak ettiğimiz bu gün, yeryüzü ve gökyüzünün şahit olduğu muazzam bir destanın, muhteşem bir kahramanlığın, Milletin Asil Zaferinin, Çanakkale Zaferi’mizin 110. yılını kutlamanın milli gururunu yaşıyoruz.” dedi. Karabacak, Çanakkale’nin, tarihteki büyük mücadeleleri simgelediğini belirterek, “Çanakkale, dar bir boğazda ‘boğacağız’ diyenlerle ‘boğamazsın’ diyenlerin boğaz boğaza harbidir.” sözlerini kullandı.

ŞEHİTLERİN RUHLARINA SAYGI

Karabacak, konuşmasında Çanakkale Savaşları’nda Türk askerinin gösterdiği fedakarlığa da dikkat çekerek, “Çanakkale’de, ‘Madde ruhun emrine girmiş; kan, ateşi yutmuş; kemik, çeliğe direnmiş; şehitlerin ruhları tunçtan bir duvar örmüştür.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Çanakkale Zaferi’nin, sadece geçmişin aziz bir hatırası olmadığını, geleceğe yürüyüşün en güçlü ilham kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Türk milletinin “Çanakkale ruhu”nu yaşatmasının önemine dikkat çekerken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerini rahmetle andı. “Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diyerek sözlerini tamamladı.