Muğla’da Çevre Sorunları Söyleşisi Düzenlendi

MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Muğla’da, 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği etkinliği çerçevesinde “Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Çevre Sorunlarımız ve 5 Efsane Çevrecimiz” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Yalova Yürüyen Köşk Derneği Başkanı ve araştırmacı-yazar emekli öğretmen Metin Erdoğan’ın katıldığı söyleşi, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın yanı sıra pek çok vatandaş ve doğasever de iştirak etti.

çEVRE KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Söyleşi sırasında konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Aras, şenlik kapsamında düzenledikleri konserler ve sergilerin yanı sıra çevre konularına da değindiklerini ifade etti. Çevre konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirten Aras, bu konuda bilinçlenmenin önemini vurguladı. Erdoğan, söyleşisinde katılımcılara hem dünyada hem de Türkiye’de karşılaşılan çevresel sorunları aktardı. Etkinliğin sonunda Erdoğan’a teşekkür plaketi verildi.